Homem foragido há 5 anos é preso pela PF

Na manhã desta quinta-feira (9), a Polícia Federal, em ação conjunta com o BOPE da Polía Militar do Rio de Janeiro, prendeu um homem condenado há cinco anos pelo assassinato do agente federal de execução penal Lucas Barbosa da Costa, cometido em 17 de dezembro de 2012 em Mossoró, Rio Grande do Norte.

Ele e seus comparsas executaram o agente após o identificarem como profissional da segurança pública, durante um assalto em Mossoró. No dia seguinte, o veículo do Lucas foi encontrado completamente queimado, e o seu corpo estava com as mãos amarradas e mais de 30 perfurações feitas por arma de fogo.

O criminoso já foi condenado pela Justiça Federal, e estava foragido desde 2018. Junto com ele, os policiais encontraram armas de fogo, munições e drogas. Ele foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe, e posteriormente será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.