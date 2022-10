Homem fica preso 14 h em bueiro após ser arrastado por enxurrada em MG

Ele contou que caminhava na rua quando o seu pé ficou preso no barro. Como utiliza uma prótese na outra perna, acabou caindo no buraco

Um homem de 44 anos ficou preso por cerca de 14 horas dentro de um bueiro no bairro Vau Açu, em Viçosa (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima se desequilibrou na rua e acabou caindo para dentro da galeria pluvial, onde foi arrastado pela enxurrada da chuva, no último sábado (22).

O lavrador, natural de São Miguel do Anta (MG), só foi socorrido por volta das 9h50 deste domingo (23). Ele contou à corporação que caminhava na rua quando o seu pé ficou preso no barro. Como utiliza uma prótese na outra perna, acabou caindo no buraco do bueiro.

No dia, a cidade registrava uma forte chuva, e o homem foi levado pela enxurrada. Em determinado ponto, ele conseguiu travar o corpo, impedindo que continuasse sendo arrastado pela força da água.

A vítima passou a madrugada toda sozinha e os pedidos de socorro só foram ouvidos na manhã de domingo, quando moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros.

Ao chegarem no local, a corporação identificou que ele estava cerca de 3 metros de distância para dentro de uma manilha da galeria. Ele foi socorrido consciente e orientado. Os bombeiros informaram que ele apresentava um quadro de saúde estável e não tinha fraturas aparentes.

No entanto, devido às lesões e à exposição prolongada ao frio, o homem foi conduzido até o Hospital São João Batista para receber atendimento. Ao UOL, a unidade hospitalar informou que ele foi liberado ainda neste domingo.