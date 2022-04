Homem fica pendurado em poste de energia após levar choque elétrico no Acre

Na tarde desta segunda-feira, 4, um homem ficou pendurado em um poste de energia após levar um choque enquanto trabalhava

Na tarde desta segunda-feira, 4, um homem ficou pendurado em um poste de energia após levar um choque enquanto trabalhava. O acidente ocorreu no bairro Corrente, em Rio Branco, e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram para o local socorrer a vítima.

O Centro de Operações Policiais Militares(Copom) informou que a vítima é um trabalhador e fazia algum serviço no poste. Ele ficou desacordado após tomar o choque e foi retirado com ajuda de um colega de trabalho.

A reportagem não conseguiu informações sobre a empresa que a vítima trabalha. A Energisa confirmou que o homem não é prestador de serviço da companhia.

Um vídeo, que viralizou nas redes sociais, a vítima é resgatada por um homem, aparentemente servidor de uma empresa de energia elétrica. A cena é presenciada por várias testemunhas que estavam próximos ao local.

O Corpo de Bombeiros do Acre confirmou também que a vítima já tinha sido retirada do poste quando a equipe chegou. Os bombeiros ainda auxiliaram no transporte do homem até a ambulância do Samu, que estava no local.