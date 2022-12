Homem fica ferido após ser arrastado por caminhão desgovernado

A vítima passou por procedimentos de urgência e até às 7h30 desta sexta-feira (9) seguia internado, consciente e orientado, em estado regular

Um homem de 47 anos ficou ferido após ser arrastado pelo caminhão que ele fazia manutenção, na tarde da quinta-feira (8), no bairro de Oitizeiro, em João Pessoa. Imagens do circuito de segurança de uma casa flagraram o momento em que o caminhão desce de uma oficina arrastando a vítima.

O acidente aconteceu às 17h27, segundo as imagens do circuito. De acordo com as informações do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, para onde o homem foi levado, ele era o motorista do caminhão e fazia reparos no veículo quando uma peça quebrou, fazendo com que o caminhão saísse do local onde estava escorado e o arrastasse.

O homem chegou a ser imprensado contra um muro e deu entrada na unidade hospitalar com dores no tórax, na cervical e na coxa, além de escoriações nos braços e pernas. Ele passou por procedimentos de urgência e até às 7h30 desta sexta-feira (9) seguia internado, consciente e orientado, em estado regular.