Homem fica entalado em exaustor ao tentar furtar restaurante

Na parte de dentro do restaurante era possível ver apenas a parte debaixo da cintura do homem

Um homem de 27 anos foi preso suspeito de tentar furtar um restaurante na madrugada desta quinta-feira (2) em Nova Londrina, no noroeste do Paraná, segundo a Polícia Militar (PM).

Segundo a corporação, o suspeito tentou entrar pelo duto de ventilação do exaustor industrial do estabelecimento quando ficou preso na estrutura. Na parte de dentro do restaurante era possível ver apenas a parte debaixo da cintura do homem.

Foi necessária a ajuda da Defesa Civil do município para retirar o suspeito, de acordo com a PM.

Após ser retirado, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Nova Londrina. Depois, foi levado para a delegacia da Polícia Civil, em Loanda, conforme os militares.