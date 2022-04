Homem faz PIX de R$ 10 mil para evitar vazamento de fotos íntimas em SP

Além disso, a mãe do homem, de 69 anos, também foi localizada e posteriormente extorquida. O prejuízo é estimado em R$10 mil

Em Praia Grande (SP), um homem de 42 anos foi vítima de chantagem depois de trocar fotos íntimas com uma suposta mulher que conheceu na internet. Ele passou a ser ameaçado por criminosos que diziam que iriam vazar as imagens caso ele não os pagasse. Além disso, a mãe do homem, de 69 anos, também foi localizada e posteriormente extorquida. O prejuízo é estimado em R$10 mil.

À polícia, a vítima contou que conheceu uma moça na internet há cerca de três meses, e que ambos trocaram “nudes”. No entanto, após a troca, em janeiro, ele começou a ser ameaçado por parte de criminosos, que passaram a exigir dinheiro em troca de silêncio. Eles ameaçavam o homem alegando que, caso ele não enviasse a quantia desejada, teria suas fotos expostas na internet.

Conforme o relato à Polícia Civil, depois da troca das fotos íntimas, os suspeitos chegaram a se passar por policiais e entraram em contato com ele. Um deles apresentou-se como delegado de polícia do 33º DP de São Paulo, e outro como sendo da Corregedoria de Araras (SP), enviando até uma cópia de mandado de prisão falso em nome da vítima.

A conversa era, algumas vezes, através de áudios com uma voz feminina, que alegava para a vítima que a moça com que trocou nudes ficou com depressão e suicidou-se. Por essa razão, a dona da voz teria dado queixa contra o homem e que por esse motivo, os supostos policiais estavam exigindo dinheiro dele.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima vem fazendo, desde janeiro, transferências de R$500 por mês, e por último, no dia 29, fez um empréstimo bancário e transferiu, via PIX, R$10 mil para solucionar o problema, pois estava com vergonha e medo de falar com a mãe sobre a situação.

Entretanto, depois dessa transferência, os criminosos começaram a enviar mensagens via WhatsApp com dados dos familiares da vítima e de sua mãe, ameaçando ir atrás de seus parentes.

Por fim, os golpistas passaram a conversar com a mãe do homem, a ameaçando de expor o filho nas redes sociais, irem na casa dele e de procurarem seus parentes, já que tinham feito o levantamento da vida da vítima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A família disse à polícia que a situação está causando medo e tortura psicológica neles, uma vez que não sabem até onde os bandidos podem ir, e o que são capazes de fazer.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.