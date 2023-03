Homem faz crianças reféns e é morto por Brigada Militar

Ao chegar no local, o homem fugiu e, mais tarde, ele voltou à casa e fez o filho, de 3 anos, e o sobrinho, de 13 anos, de refém

Um homem foi morto após fazer duas crianças reféns com uma faca, na noite desse domingo (26), em Passo Fundo (RS).

Segundo a Brigada Militar, mais cedo, o suspeito, identificado como André Fabrício da Silva dos Santos, de 25 anos, havia agredido sua companheira e a manteve em cárcere privado.

Ao chegar no local, o homem fugiu e, mais tarde, ele voltou à casa e fez o filho, de 3 anos, e o sobrinho, de 13 anos, de refém.

Com uma faca, o homem passou a ameaçar as crianças, segurando a arma em seus pescoços e as usando como escudo.

Segundo a Brigada, o homem estava muito agitado, chegando a ameaçar colocar fogo na casa com ele e as crianças dentro.

Para evitar uma tragédia maior, os policiais decidiram usar a força letal e atiraram contra o homem, que chegou a ser atendido no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), mas não resistiu e faleceu.