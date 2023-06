Homem estupra, engravida e dar remédios abortivos a enteada

O mandado de prisão preventiva foi cumprido após intensas investigações

Na terça-feira (30), a Polícia Civil efetuou a prisão de um homem de 49 anos em Goiânia, suspeito de estuprar sua enteada, engravidá-la e administrar remédios abortivos.

Segundo as apurações, o suspeito teria abusado sexualmente da enteada ao longo de 15 anos consecutivos, iniciando quando a vítima tinha apenas 8 anos. Atualmente, a jovem possui 23 anos.

Como resultado dos abusos, a vítima engravidou do padrasto. Ela revelou às autoridades que o homem a obrigou, em três ocasiões, a tomar pílulas abortivas.

Em decorrência dos medicamentos, a criança nasceu prematuramente e precisou ser internada na UTI por dois meses. Apesar dos riscos, o bebê, que agora tem 3 anos, conseguiu se recuperar e encontra-se em bom estado de saúde.

De acordo com a polícia, o suspeito confessou ser o pai do filho da enteada. Diante dos fatos, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão preventiva do indivíduo, que foi deferida e cumprida na terça-feira (30). Ele deverá responder pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável e tentativa de aborto mediante grave ameaça.

As investigações revelam que a mãe da vítima só tomou conhecimento dos crimes em 12 de maio de 2023, quando compareceu à delegacia, dando início às apurações. Essa prisão representa um importante passo para garantir a justiça e proteção às vítimas de abuso sexual.