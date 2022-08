Homem esfaqueia companheira e foge com filho do casal

A vítima foi encontrada dentro de sua residência, com perfurações de faca, na região do pescoço, na manhã desta segunda-feira (15)

Um homem é suspeito de tentar assassinar a própria companheira e fugir com o filho do casal, no município de Moju, nordeste do Pará.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito era companheiro da vítima e fugiu do local com o filho do casal. A vítima foi encaminhada para receber os atendimentos médicos necessários.

Em nota, a Polícia Civil informou que “um inquérito foi instaurado por meio da delegacia do município de Moju para apurar o caso de tentativa de feminicídio. Diligências estão sendo feitas a fim de localizar o suspeito e esclarecer o ocorrido. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia, número 181. O sigilo é garantido.