Claude Vincent Griffin, de 33 anos, foi preso após furtar 19 iPhones e US$ 8 mil da loja Irepair Tech, totalizando US$ 15 mil

O homem utilizou o “disfarce” para furtar uma loja de assistência de celulares em Miami Gardens, no norte da Flórida, na madrugada do último sábado (3). As informações são da NBC Miami.

Claude Vincent Griffin, de 33 anos, foi preso após furtar 19 iPhones e US$ 8 mil da loja Irepair Tech, totalizando US$ 15 mil, equivalente a cerca de R$ 74 mil. Nas imagens registradas por uma câmera de segurança do estabelecimento, é possível ver ele quebrando vidraça do balcão e pegando os aparelhos.

Ele utilizou uma caixa de papelão para esconder o rosto, mas retirou brevemente o disfarce durante o roubo. O dono da loja, Jeremias Berganza, descobriu através de outros comerciantes que o ladrão estava bebendo com amigos no shopping onde fica o estabelecimento.

O homem foi preso e acusado de furto, roubo, crime de dano, posse de cocaína e resistência a prisão sem violência.