Homem esconde pedido de casamento em cartas enviadas durante 3 anos

Segundo o homem, as cartas são pequenos trechos de um livro que ele está escrevendo

Ao longo dos anos, os pedidos de casamento se adaptaram e cada vez mais os noivos exploram a criatividade. Durante três anos, o contador Ilber Rocha, de 31 anos, codificou um recado especial para a noiva, a estudante de psicologia Jéssika Camilla, de 28 anos.

“Quando começamos a namorar, ela falou que gostava de ler e, naquela época, eu já sabia que queria casar. Pensei em fazer algo diferente que narrasse a nossa história. Comecei a escrever cartas e sublinhar as letras. Foram 11 cartas que formaram ‘você quer casar comigo?’, em inglês”, descreveu Ilber.

O pedido, que ficou marcado na história do casal, aconteceu na capela do Santuário Sagrada Família, em 23 de maio de 2021, em Goiânia. Só que o casal resolveu compartilhar a história porque o casório se aproxima. No dia 12 de outubro deste ano, Jéssika e Ilber vão oficializar a união. Ansiosa, a estudante relembrou o momento especial.

“Foi incrível, fiquei chocada. O pedido foi muito bem montado, ele chamou minha família e, no final de tudo, descobri que ele pensou desde o início do namoro. Fiquei encantada, tudo que ele faz é único”, descreveu.

Para descrever o pedido, muitas pessoas poderiam dizer que foi “digno de cinema”, mas, na verdade, o cinema que deve ser digno da história. Ilber pensou em tudo e escolheu como o local, o lugar onde eles se conheceram. Para despistar Jéssika, ele falou que iam para uma vigília.

“Organizei uma dinâmica para a oração e pedi para todos fecharem os olhos. Quando ela fechou, as nossas duas famílias entraram com as cartas impressas e uma vela. Simbolizando que a nossa história seguiria para uma nova direção. Depois que todos entraram, fiz o pedido”, contou Ilber.

Jéssika contou que recebeu a primeira carta no dia 19 de agosto de 2018, um mês após o início do namoro. As 11 cartas falavam sobre planos para o futuro do casal, dia-a-dia, além de poemas e brincadeiras. A criatividade era tanta que, junto com as cartas, Ilber criava playlists de músicas para a noiva ouvir enquanto lia.

“Pra mim, representou um cuidado e uma forma de expressar o meu amor. Ela sempre gostou de ler romances, inclusive já virou noites e noites lendo. A ideia de escrever as cartas, e narrar o nosso romance, foi uma forma que encontrei de fazê-la feliz e mostrar um pouco de quem eu era e qual tipo de marido eu seria para sempre” , falou.

Emocionados com a história, até o ensaio pré-casamento do casal foi inspirado em cartas.