Homem escala poste e morre eletrocutado

Na madrugada desta sexta-feira (27), um homem morreu após sofrer uma descarga elétrica, em Porto Alegre (RS). A vítima não foi identificada. Conforme o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que o acidente tenha acontecido enquanto a vítima escalava um poste que sustenta a fiação elétrica. Moradores da região contaram que, por volta das 3h, ouviram um estouro seguido da queda de luz. Quando a energia foi restabelecida, encontraram o corpo do homem pendurado no topo do poste. O corpo da vítima foi encaminhado para necropsia junto ao Instituto Geral de Perícias (IGP). A causa provável da morte é eletrocussão: morte por descarga elétrica. A Polícia Civil investiga o motivo da vítima ter escalado o poste.