Homem envolvido em assalto a empresa de valores é preso, em Recife

Por meio de nota, a PRF informou que ele foi preso por não comprovar a origem do dinheiro

Um ex-presidiário foi capturado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda (1º), com R$ 115 mil em maços de dinheiro, em carro blindado com placa do Mercosul, na BR-408, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

O homem participou da ação na Brink’s, no Recife.

O crime na Brink’s ocorreu no dia 21 de fevereiro de 2017. Ao todo, 30 bandidos participaram da ação, que teve tiroteio, explosão de muro da empresa e carros queimados. Três policiais militares ficaram feridos. Em junho de 2019, cinco homens foram condenados pela Justiça.

A PRF disse que o ex-presidiário integra uma facção criminosa que atua no Brasil e em países da América do Sul. O nome dele não foi divulgado pela corporação.

Na nota, a PRF informou também que a operação contou com a participação da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica (GISO), da Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco (SERES-PE), responsável pela administração penitenciária.

A Polícia Rodoviária informou, ainda, que a prisão ocorreu durante uma fiscalização no quilômetro 100 da BR-408.

Os policiais rodoviários federais abordaram um veículo utilitário blindado que tinha placas do Mercosul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Durante uma verificação no interior do carro, foram encontradas dezenas de maços de dinheiro, que eram transportados dentro de uma mochila”, informou o comunicado.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista alegou aos agentes que estaria se dirigindo a um cartório “para comprar um apartamento no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife”.

O homem preso foi encaminhado, com o dinheiro, ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste da capital.

Brinks

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O assalto à transportadora de valores Brink’s ocorreu na Zona Oeste do Recife, na madrugada de 21 de fevereiro de 2017. A quantia roubada nunca foi divulgada oficialmente.

De acordo com a PM, para entrar no cofre da empresa, os bandidos explodiram o muro de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis, que fica no terreno ao lado.

O grupo fez cinco pontos de bloqueios para facilitar a ação criminosa, de acordo com a PM e a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

De acordo com a Polícia Civil, ao todo, foram queimados sete veículos nos bloqueios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a Secretaria de Educação do Recife, pelo menos, sete escolas ficaram sem aulas na região. Outras quatro escolas estaduais também tiveram as aulas suspensas.

O julgamento de integrantes do grupo ocorreu em 22 de junho de 2019. Na sentença, o juiz apontou que o processo tinha sete volumes, além de outros dois de gravações telefônicas autorizadas pela Justiça.

Nos documentos, constava a acusação feita pelo Ministério Público, que acatou o indiciamento feito pela Polícia Civil. Também foram apontados detalhes do crime, que envolveria o roubo de R$ 12 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Consta na denúncia, por exemplo, que os homens condenados portavam fuzis, metralhadoras, pistolas e explosivos.