Homem entra em surto, ameaça matar a mãe e é morto pela PM

Um homem, de 36 anos, foi morto por policiais após ter um ataque de fúria e tentar agredir a mãe e o padrasto, na madrugada desta sexta-feira (8). De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem seria usuário de crack e tomava remédio controlado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o homem estava armado com uma faca e uma barra de ferro e, durante um surto, ameaçou atacar a mãe e o padrasto. Ao perceberam a situação, os vizinhos tentaram intervir e foram até a residência onde ocorria o conflito. No entanto, ao perceberem que a negociação não era possível, eles acionaram a PM.

Ao chegarem ao local, os policiais tentaram conversar com o homem. Mas, muito nervoso, ele não cedeu e afirmou que iria matar as vítimas. Segundo a polícia, um reforço foi chamado para tentar uma nova negociação e o homem tentou atacar os militares.

Os militares efetuaram disparos com balas de borracha para imobilizar o homem, mas, mesmo assim, ele ainda continuava avançando contra os agentes. Ainda de acordo com a corporação, nesse momento os militares revidaram com três disparos. O homem foi socorrido para um hospital local, mas acabou falecendo.

Ele possuía passagens por lesão corporal, furto, ameaça, sequestro, desacato, agressão e cárcere privado.

