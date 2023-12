Homem entra em loja e mata comerciante em MG

O crime foi capturado pelas câmeras de segurança do estabelecimento

A polícia está em busca de um indivíduo suspeito de ter cometido o homicídio de um comerciante de 37 anos dentro de sua loja, localizada no centro de Manhuaçu, na Zona da Mata mineira, na tarde de segunda-feira, 11 de dezembro.

Conforme informações da Polícia Militar, o crime foi relatado por um informante por meio do número de emergência 190. Após a chegada da coordenadora do policiamento no local, foi constatado o falecimento do empresário. A vítima, que anteriormente havia cumprido pena no sistema prisional, tinha um histórico registrado por envolvimento com tráfico de drogas, conforme afirmou a PM.

As imagens das câmeras de segurança da loja revelam o momento em que o suspeito adentra o estabelecimento, retira uma pistola de uma sacola e dispara várias vezes contra o empresário antes de fugir do local. A investigação está em andamento para identificar e capturar o responsável pelo crime.