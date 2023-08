Homem encontrado morto em mala após encontro por aplicativo de relacionamento

O suspeito do crime, um jovem de 21 anos, foi preso em flagrante na capital paranaense

Um homem foi encontrado morto dentro de uma mala após ter se encontrado com um jovem que conheceu em um aplicativo de relacionamento. O caso aconteceu em Piraquara, a cerca de 28 quilômetros de Curitiba. A vítima, identificada como Ronieverson Pedroso Lopes, de 36 anos, estava desaparecida desde o dia 17 de agosto.

Ronieverson havia saído de sua rotina no dia 17 de agosto por volta das 17h, após receber algumas ligações e mensagens no WhatsApp que o deixaram agitado. Segundo informações da irmã da vítima, ele saiu de perto de seu local de trabalho em Curitiba e não foi mais visto desde então.

Após intensa investigação, a Polícia Civil do Paraná prendeu o suspeito do crime, cuja identidade não foi divulgada. De acordo com as autoridades, Ronieverson e o jovem suspeito se conheceram através de aplicativos de relacionamento e mantiveram contato antes do desaparecimento da vítima. A motivação para o crime teria sido desentendimentos entre os dois, embora os detalhes exatos desses conflitos ainda não tenham sido divulgados.

O suspeito admitiu à polícia que encontrou a vítima em sua própria residência. No dia do crime, uma discussão teria se iniciado entre os dois, culminando com o jovem desferindo múltiplos golpes de martelo contra Ronieverson. Após cometer o homicídio, o suspeito colocou o corpo da vítima em uma mala e a deixou em um local próximo à residência. No dia seguinte, retornou, conduziu o veículo até uma área de mata e abandonou a mala com o corpo.

A investigação ainda revelou que o veículo da vítima foi vendido através de um aplicativo de mensagens após o crime. O suspeito foi autuado por homicídio e ocultação de cadáver. Com sua identidade não divulgada, não foi possível obter uma declaração da defesa até o momento. O velório de Ronieverson está marcado para ocorrer em Dois Vizinhos (PR).