Homem embriagado fica preso em muro de condomínio ao tentar procurar ex-companheira em Águas Lindas de Goiás

Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar pendurado pelas calças ao tentar escalar o muro de um condomínio no Bairro Mansões Camargo, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O caso ocorreu na segunda-feira (12).

Segundo informações da corporação, o homem apresentava sinais de embriaguez e, de acordo com relatos de moradores, procurava pela ex-companheira, que já morou no local, mas atualmente não reside mais no condomínio.

Após os procedimentos de resgate, o homem recusou atendimento médico e o transporte até uma unidade hospitalar. Ele permaneceu deitado na calçada, do lado de fora do condomínio.

Ainda de acordo com os bombeiros, o homem não portava documentos e se negou a fornecer sua identidade ou qualquer outra informação pessoal.