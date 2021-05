Homem ejacula em duas mulheres no ônibus e é preso

De acordo com a equipe da unidade policial, é a quarta vez que o homem é denunciado pelo crime de importunação sexual

Na noite de segunda-feira (24), um homem foi preso em flagrante, após ejacular em duas mulheres dentro de um ônibus do transporte público coletivo, em Manaus.

De acordo com a polícia, o homem já possui três denúncias pelo mesmo crime. Uma das vítimas contou aos policiais que estava sentada e sentiu um “líquido quente”.

O suspeito estava de pé e o ônibus lotado. As duas mulheres atingidas reagiram e brigaram com o homem. Após a violação, o homem tenou fugir do coletivo, mas foi impedido por populares.

A polícia foi acionada e ele foi levado para o 6° Distrito Integrado de Polícia, onde foi preso em flagrante. De acordo com a equipe da unidade policial, é a quarta vez que o homem é denunciado pelo crime de importunação sexual