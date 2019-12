Homem é suspeito de matar mãe e irmão e esconder corpos em apartamento

Um homem é suspeito de matar a mãe, de 82 anos, e o irmão de 59. Os corpos das vítimas foram escondidos dentro de um apartamento e encontrados na tarde desta sexta-feira (27).

O crime aconteceu em Praia Grande, São Paulo. Quando a polícia chegou no imóvel indicado, encontrou os corpos das vítimas. O pai do suspeito, de 92 anos, também estava no apartamento, mas sem sinais de violência.

Após as mortes, o suspeito se jogou pela janela do apartamento, localizado no quarto andar de um prédio. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.