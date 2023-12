Homem é suspeito de matar esposa e filha em SP

Uma faca estava próxima aos corpos

Uma mãe e sua filha foram encontradas sem vida em sua residência nesta quarta-feira (13), na cidade de Hortolândia, no estado de São Paulo.

As vítimas, uma mulher de 23 anos e uma criança de um ano, foram descobertas no chão da cozinha, apresentando ferimentos causados por uma arma branca. Uma faca estava próxima aos corpos, sendo identificada a mãe como Alice Cristina Dudas Soares.

O principal suspeito do crime é o esposo da vítima e pai da criança, identificado como Daniel Dudas Dias Sobrinho, com 28 anos de idade.

Um parente que reside nas proximidades dirigiu-se à residência da família e encontrou os corpos, prontamente acionando a Polícia Militar.

O suspeito estava no local do ocorrido e apresentava hematomas provenientes de ferimentos com arma branca. Daniel recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi posteriormente transferido para um hospital local, conforme informado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.