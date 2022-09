Homem é suspeito de matar a ex-mulher a tiros dias após deixar a prisão por agredi-la

Após o crime, o homem fugiu e a polícia permanece na busca por seu paradeiro

Um homem é suspeito de matar a ex-mulher a tiros em Catalão, no sudeste de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, Márcio Martins de Deus tinha deixado a prisão há poucos dias, depois de ser preso por agredir Deusirene Gonçalves da Silva, de 37 anos.

O caso aconteceu na manhã de sábado (10). Segundo o tenente Robson Julio de Souza, a vítima e o homem moraram juntos por muitos anos e que ele o homem não aceitava o fim do relacionamento.

A Polícia Militar ainda detalhou que o homem foi preso no último dia 22 de agosto e foi solto cinco dias depois, no dia 27 de agosto.

De acordo com a Polícia Civil, no dia do crime, o homem surpreendeu a mulher enquanto ela passava por uma rua.

Segundo o registro policial, ele se escondeu atrás de uma espécie de container. Após uma discussão entre eles, a mulher foi atingida por disparos no rosto e no peito.