Homem é suspeito de matar a ex grávida

Na segunda-feira (15), uma jovem de 22 anos foi encontrada morta na zona rural de Bandeirantes (PR). Larin Kathleen Oliveira estava grávida e desaparecida desde a última sexta-feira (12).

A suspeita é que autor do crime seja seu ex-namorado, que está foragido. A Polícia Civil do Paraná emitiu um mandado de prisão preventiva contra seu ex, Fernando Amaro de Oliveira.

De acordo com o jornal O Globo, horas após o desaparecimento da vítima, Fernando estaria em uma festa com a atual namorada, na madrugada de sábado (13).

Conforme o delegado responsável pelas investigações, Michel Araújo, Larin teria engravidado de Fernando há cerca de 4 meses, em um encontro casual. O homem não queria o nascimento do filho.

Larin teria se recusado a abortar e dito ao suposto pai da criança que teria o filho, independentemente da vontade dele. A vítima desapareceu na sexta e seu corpo foi encontrado na segunda, já em estado avançado de decomposição.

O delegado informou que Fernando é o único suspeito, porém a polícia não descarta que ele tenha contado com a ajuda de uma segunda pessoa. O caso é tratado como feminicídio.