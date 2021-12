Homem é suspeito de manter mulher em cárcere privado em carro por 60 dias

O homem, contra o qual a mulher tinha uma medida protetiva, foi preso em flagrante

Uma mulher foi resgatada depois de ser mantida em cárcere privado por mais de 60 dias por um homem em Chapecó (SC). Os dois foram encontrados na última sexta-feira (10), dentro de um carro que estava estacionado próximo ao aeroporto da cidade. O veículo estava no local há quatro dias. O homem, contra o qual a mulher tinha uma medida protetiva, foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados depois de receberem denúncia de que um casal em atitude suspeita estaria morando em um carro, um Sandero cor prata, no bairro Quedas do Palmital. De acordo com o boletim de ocorrência, haviam toalhas e lençóis nas janelas do veículo.

No local, o homem, de 39 anos, disse à polícia que o veículo estava com problemas mecânicos. Como os dois estavam muito nervosos, a polícia desconfiou. Em conversa em separado, a mulher de 26 anos revelou que tinha uma medida protetiva contra o suspeito e que “estava sendo mantida em cárcere privado, incomunicável e sofrendo agressões já havia mais de sessenta dias”.

Ainda segundo a vítima, os dois saíam do veículo apenas para fazer refeições. Não foram divulgados detalhes sobre a relação da vítima e do suspeito.

O suspeito foi detido e conduzido à Central de Plantão Policial de Chapecó. Ele ficará à disposição da Justiça até passar por uma audiência de custódia por ter descumprido a medida protetiva e mantido a vítima em cárcere privado.