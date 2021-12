Izabella Rocha Integra Turnê Good Vibration Do Natiruts

Depois de 15 anos afastada, cantora pega estrada com a maior banda de reggae do Brasil. “Esse convite veio em um momento muito especial”.

Em 1996, ao lado de Alexandre Carlo, Luís Maurício, Kiko Péres, Bruno Dourado e Juninho, Izabella Rocha fundou a banda de reggae que se tornaria um dos maiores sucessos musicais do Brasil. Inicialmente Nativus e depois Natiruts, o grupo estourou já em seu 1º ano de atividade e ganhou o país e uma legião de fãs. Backing vocal e única integrante mulher do “Nati” àquela altura, Izabella gravou cinco álbuns com a banda e participou de centenas de shows. Mas, no auge do sucesso, afastou-se, motivada pela necessidade de passar mais tempo com a família e se dedicar à filha bebê. Passados 15 anos, mais dois filhos e muitos projetos realizados, Izabella foi convidada por Alexandre Carlo e Luis Maurício, à frente do Natiruts, a participar da turnê “Good Vibration”.“Muito bom celebrarmos os momentos que construímos juntos na primeira fase da Natiruts. E que gerou o clássico Nativus. Tenho certeza também que para os fãs será incrível reviver aquela época mágica!“, afirma Alexandre Carlo

“Esse convite veio em um momento muito especial, marcando o aniversário de 25 anos da banda e da minha carreira também, já que a entrada na banda marcou minha estreia na música. Para mim vai ser uma honra e um presente poder reviver a experiência de uma turnê com o Natiruts, da troca de energia com os fãs, da imersão em um repertório tão lindo como o de Good Vibration. Será um privilégio resgatar dentro de mim a origem da minha carreira, a especialidade do backing vocal, trocar e somar com músicos, profissionais e amigos que admiro tanto”, comemora Izabella.

Izabella Rocha, que lançou “Bella”, seu segundo álbum solo ao longo de 2020 e 2021, e acaba de gravar um especial pelos 25 anos de carreira, vai levar os dois projetos paralelamente, dedicando-se à turnê e à carreira solo que explora uma pegada “jazz e afins”. “Está tudo encaminhado. Mas, agora é hora de reviver o sonho de cair na estrada com esta banda que está na minha base e carrega alguns dos momentos mais importantes da minha vida. O tempo é perfeito, e as coisas acontecem na hora devida. Devemos estar atentos, saber ouvir, recuar, avançar, observar, seguir, sempre oferecendo o nosso melhor ao universo. Sempre agradecendo. Eu acredito nisso e assim conduzo a minha. Sinto uma felicidade que não cabe em mim”, revela a cantora.

Até o momento, a turnê Good Vibration tem nove shows confirmados para o Brasil e Paraguai. Pelo Brasil, América Latina e Europa, são seis a serem anunciados e 19 a serem confirmados.