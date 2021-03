Homem é suspeito de manter filha em cárcere

Ao chegarem no imóvel, os policiais ouviram os gritos da jovem, que sofre de transtornos mentais

Um homem foi preso suspeito de cometer manter a filha em cárcere privado, além de cometer maus-tratos contra ela. De acordo com a Polícia Militar, a vítima sofre de transtornos mentais.

O caso ocorreu na zona rural de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, no sábado (27). As autoridades foram até a casa do suspeito após receberem uma denúncia.

Ao chegarem no imóvel, os policiais ouviram os gritos da jovem. A vítima foi encontrada sozinha e trancada dentro de um quatro, em situação insalubre. Segundo os militares, a jovem fazia as necessidades dentro do cômodo.

A vítima foi liberada pela polícia. Em depoimento, algumas testemunhas legram que a situação ocorria há anos e que, além disso, o homem teria outro filho com problemas mentais que também sofre maus tratos.

Os militares realizaram diligências na região e encontraram o suspeito. Ele foi preso e conduzido ao Distrito Integrado De Segurança Pública (Disep) de Vitória da Conquista. Ele responderá por maus tratos, abandono de incapaz e cárcere privado.

