Homem é suspeito de atear fogo na própria casa e manter família refém

O suspeito chegou a atingir com uma faca um vizinho que tentou ajudar a resgatar as pessoas que estavam dentro da casa

Na manhã desta quinta-feira, 24, um homem é suspeito de manter a família refém e incendiar a casa onde vivem, em João Pessoa. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito chegou a atingir com uma faca um vizinho que tentou ajudar a resgatar as pessoas que estavam dentro da casa.

Segundo os militares, no local, o homem estava com uma faca na mão e a casa já estava em chamas. No momento que ateou fogo na casa, ele teria tentado se matar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o incêndio. De acordo com os bombeiros, uma perícia será realizada uma perícia para saber os danos materiais causados à residência.

A corporação não informou se houve feridos por conta das chamas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, e o suspeito foi atendido. O estado de saúde dele ainda não foi informado.

O suspeito foi autuado em flagrante na sede do DHPP, onde foi apresentado o material que será encaminhado à perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT).