Homem é suspeito de atear fogo em casa após discussão com esposa

Um homem é suspeito de ter ateado fogo na própria residência após uma discussão com a esposa, na noite dessa quarta-feira (6). De acordo com a Polícia Militar, o homem iniciou o incêndio após a esposa ter saído de casa. Ele estaria inconformado com a discussão. Ninguém se feriu.

O caso ocorreu em Esperança, no Agreste da Paraíba. A mulher do suspeito acionou a Polícia Militar e informou que o marido havia ateado fogo na casa. Quando a equipe chegou ao local informado, o suspeito foi encontrado embriagado e o fogo já estava sob controle.

De acordo com a corporação, as chamas atingiram todo o imóvel, acarretando em perda total.

O casal foi conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos, mas, como a esposa não estava na residência no momento do incêndio e não houve nenhum tipo de ameaça contra ela, os dois foram foram liberados. Eles devem prestar um novo depoimento na manhã desta quinta-feira (7).