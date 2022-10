Homem é suspeito de atear fogo à mulher em Betim

Depois de ser ouvido, o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Betim. A vítima segue internada no Hospital Regional

Um pedreiro, de 33 anos, foi preso em flagrante na noite da última quarta-feira (5). Ele é suspeito de atear fogo na própria companheira, de 37 anos, e, inicialmente, negou o crime. A vítima teve cerca de 48% do corpo queimado com álcool após o homem descobrir uma traição.

O crime aconteceu na rua José Martiliano de Souza, no bairro Guanabara, em Betim, Minas Gerais, onde o casal morava. Segundo o tenente Michel Martins Vieira, da Cia. 187ª do 66º Batalhão, ao chegar no imóvel, eles se depararam com o suspeito e com a casa com bastante fumaça.

Depois de ser ouvido, o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Betim. A vítima segue internada no Hospital Regional. Segundo a unidade hospitalar, o estado de saúde é grave, mas estável.