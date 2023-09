Homem é procurado suspeito de drogar e estuprar filha de 8 anos

O crime teria ocorrido durante o período das férias escolares da criança

Um segurança de 31 anos está sendo procurado pela Polícia Civil de Peixoto de Azevedo, situada a 692 km de Cuiabá, sob a acusação de drogar e estuprar sua filha de apenas 8 anos. O crime teria ocorrido durante o período das férias escolares da criança, compreendido entre os dias 3 e 24 de julho, quando ela estava sob a guarda do pai.

As investigações conduzidas pela polícia revelaram que o suspeito teria administrado um comprimido à sua filha, com o propósito de fazê-la dormir, e então cometeu o abuso sexual contra a menor. Além disso, ele teria levado a vítima para uma região rural onde trabalhava como segurança.

A denúncia que desencadeou a investigação surgiu a partir de observações feitas por uma professora da escola frequentada pela criança, que notou alterações significativas no comportamento dela. A professora, ao conversar com a aluna, ouviu que a menina não desejava mais passar as férias com o pai.

O delegado encarregado do caso, Geordan Fontenelle, informou que exames periciais apontaram a possibilidade de um estupro ter ocorrido anteriormente à primeira denúncia. A partir dessas evidências, a polícia emitiu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

No entanto, a equipe de investigação da cidade revelou que o indivíduo fugiu de seu local de trabalho na quarta-feira (27) ao tomar conhecimento do mandado de prisão.

O suspeito foi formalmente indiciado pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena prevista pode variar entre 12 e 22 anos de prisão, caso seja condenado.