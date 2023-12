Homem é procurado suspeito de agredir irmão com martelo

Segundo informações da PM, as agressões ocorreram após um desentendimento entre os irmãos

A Polícia Militar (PM) está em busca de um homem de 59 anos, suspeito de desferir golpes de martelo no rosto de seu irmão, de 57, durante um episódio de violência que chocou Santana do Paraíso, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, na noite do último sábado (2 de dezembro). A vítima foi prontamente socorrida em estado grave e encaminhada para um hospital na região.

O conflito começou com uma discussão verbal, escalando para o uso de um martelo pelo homem de 59 anos, que atingiu o irmão de 57. Após o ataque, o agressor empreendeu fuga e permanece em local desconhecido.

A vítima, por sua vez, foi inicialmente socorrida em estado grave para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e posteriormente transferida para um hospital em Ipatinga, cidade vizinha ao local do incidente. O homem de 57 anos apresentava um corte profundo no rosto, além de ferimentos na testa, supercílio e boca.

Durante a diligência na residência onde ocorreram as agressões, os policiais apreenderam o martelo utilizado no crime.