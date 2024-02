Homem é preso suspeito de vender carne de cavalo em MS

A operação visava combater o transporte ilegal de animais para abate, resultando na apreensão de 27 cavalos, dos quais 13 eram fêmeas e 14 machos

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul efetuou a prisão de um homem de 48 anos sob a suspeita de estar envolvido no transporte e venda de cavalos destinados à produção de mortadela no Paraguai. A detenção ocorreu na manhã de domingo (18) na rodovia MS-386.

De acordo com o suspeito, os cavalos foram adquiridos por R$ 300 cada um, totalizando R$ 8.100. Ele mesmo assumia a responsabilidade pela compra e revenda dos animais, comercializando-os por R$ 21,6 mil.

Os veterinários da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) constataram que os animais apresentavam sinais de debilidade e lesões. Além disso, foi observado que os cavalos estavam sendo transportados em gaiolas metálicas sem piso emborrachado, uma prática que contraria as normas de manejo recomendadas pelo Ministério da Agricultura. Essas condições indicam a possibilidade de maus-tratos aos animais.