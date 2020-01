Homem é preso suspeito de usar aplicativo para marcar encontros sexuais e extorquir parceiros

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (21), um homem de 29 anos foi preso suspeito de extorquir mais de 50 pessoas. De acordo com a polícia, ele usava nomes falsos para marcar encontros através de um aplicativo de relacionamento. Após ter relações sexuais com outros homens, ele cobrava valores e, caso não fosse pago, passava a extorquir as vítimas e roubar objetos pessoais.

Segundo o delegado responsável pelo caso, a polícia chegou ao suspeito após boletins de ocorrência serem registrados pelo crime com características parecidas. O homem marcava encontros casuais com as vítimas. Após ter relações sexuais, ele cobrava valores correspondentes a um programa. As vítimas diziam que não acordaram programa e sim um encontro. Os valores eram entre R$ 250, R$ 300 e R$ 400. Quando a vítima dizia que não tinha, ele ameaçava e roubava objetos dessas pessoas.

O suspeito já tinha 10 processos criminais em nome dele, além de 16 inquéritos e 22 boletins de ocorrência de pessoas que foram vítimas dele.

As investigações iniciaram em junho de 2018. Um mandado de prisão em nome dele só foi expedido em janeiro de 2019, quando foi preso pela polícia na última terça-feira (21).

O homem foi encaminhado à delegacia, onde irá responder por extorsão, falsa identidade e roubo.O caso ocorreu em Manaus-AM.