Homem é preso suspeito de transportar mais de 400 kg de drogas no AM

Foram apreendidos cerca de 435 quilos de skunk

Na madrugada desta terça-feira (6), cerca de 435 quilos de skunk foram apreendidos pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) nas proximidades de Novo Airão, interior do estado, durante uma operação no Rio Negro.

Um indivíduo foi detido sob suspeita de estar transportando os entorpecentes.

Tanto o indivíduo quanto o material apreendido foram encaminhados para o Departamento de Investigação Sobre Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), onde serão realizadas investigações adicionais para identificar e capturar outros possíveis envolvidos no crime.