Homem é preso suspeito de torturar filho com deficiência

Um laudo pericial, fotografias e as marcas no corpo da vítima comprovam a tortura

Um homem foi preso em flagrante nessa terça-feira (31), suspeito de torturar o próprio filho, de 15 anos, que tem deficiência intelectual. O caso foi registrado em Grajaú, a 568 km de São Luís.

Segundo a Polícia Civil do Maranhão (PC-MA), o adolescente sofreu intensa agressão física pelo suspeito. Um laudo pericial, fotografias e as marcas no corpo da vítima comprovam a tortura.

A polícia também informou que, durante escuta especializada, o adolescente relatou que o pai fica bastante agressivo quando ingere bebida alcoólica. O jovem também contou que foi agredido com pedaços de pau e que teve a cabeça submersa em um balde d’água, além de já ter sido acorrentado pelo pai.

No relatório de escuta a psicóloga que ouviu o adolescente consignou que a vítima “estava com sinais visíveis de maus-tratos, negligência, lesões corporais nas costas e pernas e com higiene insuficiente”.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, o homem foi encontrado em posse de duas espingardas, além de uma outra arma de fogo conhecida como ‘badogue’, que é um tipo de arma utilizada para a caça de animais silvestres. O suspeito foi autuado pelos crimes de tortura e posse ilegal de arma de fogo, e está a disposição da Justiça.