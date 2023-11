Homem é preso suspeito de torturar enteada de 6 anos portadora de deficiência visual

A investigação revela que o pai da criança, ao prestar depoimento, afirmou que a mãe da menina não permitia sua visita e desconhecia os abusos sofridos pela filha

No último sábado (26), a Polícia Civil efetuou a prisão de Fernando Lordelo Alves, suspeito de torturar sua enteada de 6 anos, portadora de deficiência visual, em Sorriso, localizado a 420 km de Cuiabá, em 2021. O acusado foi localizado desempenhando suas atividades profissionais em uma joalheria no centro de Imperatriz, no Maranhão.

Durante o episódio ocorrido no ano anterior, a mãe da criança, uma mulher de 21 anos, foi detida no momento do resgate, uma vez que tentou ocultar a filha da intervenção policial.

Há suspeitas de que ela tenha sido negligente diante das agressões perpetradas pelo seu então esposo.