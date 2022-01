Homem é preso suspeito de ser estuprador em série

As investigações contra o suspeito foram iniciadas depois da polícia tomar conhecimento de um crime de estupro contra uma criança de 6 anos

Em Goiânia, Goiás, um homem foi preso na tarde de segunda-feira. 10, suspeito de ser um estuprador em série. Segundo a Polícia Civil, ele teria cometido o crime contra pelo menos oito crianças que o consideravam como “tio”. As vítimas de José Ferreira Lima, apelidado de Darinho, têm entre 6 e 12 anos. Ele praticava o crime enquanto as crianças dormiam.

“Ele era tio por afinidade dessas menores. Então, ele aproveitava dessa condição para se aproximar, conquistar a confiança e praticar as condutas de cunho sexual”, disse o delegado Wesley Silva.

A defesa do suspeito não foi localizada pelo g1. De acordo com a polícia, Darinho permaneceu em silêncio durante todo o interrogatório.

“No decorrer do cumprimento do mandado de prisão, logo que ele ficou ciente de que se tratava do crime de estupro, ele tentou fugir, mas nós conseguimos contê-lo”, disse o delegado.

As investigações contra o suspeito foram iniciadas depois da polícia tomar conhecimento de um crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 6 anos. Ao longo da apuração, a corporação descobriu por meio de cruzamentos de dados, que Darinho teria estuprado ao menos oito crianças apenas na capital, desde o ano de 2000.

Segundo informou a Polícia Civil, as condutas do suspeito consistiam na prática de sexo oral, conjunção carnal, toque nas genitais e masturbação.

O suspeito ainda ameaçava as crianças para que não contassem aos familiares delas.

A imagem de José Ferreira foi divulgada porque há a suspeita de que existam outras vítimas no estado.