Homem é preso suspeito de sequestrar a própria filha e roubar a ex-mulher

PUBLICIDADE

Um homem de 24 anos foi preso, nessa quarta-feira (19), suspeito de sequestrar a própria filha, de 1 ano, e de roubar R$ 120 da ex-companheira. Após fugir, o acusado passou quase 24 horas com a criança.

De acordo com a polícia, o suspeito teria ameaçado a ex-companheira com uma faca e roubado o dinheiro e a bolsa dela. O homem teve um relacionamento de 8 anos com a vítima e estaria inconformado com o fim do relacionamento.

A Polícia Militar iniciou a busca pelo suspeito, que foi preso em uma área de mata próxima à sede do município. A filha dele e da ex-companheira estava em uma casa em um bairro próximo. O caso ocorreu no município de Calçoene, no Norte do Amapá.

“Utilizando uma faca para ameaçá-la, sequestrou a própria filha. Em seguida, ele empreendeu fuga para região de mata. Após incansáveis buscas, conseguimos prendê-lo em flagrante”, relatou o delegado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE