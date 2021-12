Homem é preso suspeito de sequestrar a enteada com problemas mentais

De acordo com a Polícia Civil, durante o tempo em que ficou na companhia dele, a mulher teve um filho e atualmente está grávida do segundo

Um homem foi preso suspeito de sequestrar a enteada com problemas mentais e mantê-la em cárcere privado por quatro anos. A vítima foi sequestrada no Mato Grosso do Sul e privada de liberdade em Rio Verde (GO).

De acordo com a Polícia Civil, durante o tempo em que ficou na companhia dele, a mulher teve um filho e atualmente está grávida do segundo.

O homem foi preso na manhã de terça-feira (30). As investigações constataram que o investigado dopou a mãe da mulher para fazer o sequestro.

A Polícia Civil informou ainda que a jovem possui problemas mentais que afetam a capacidade de entendimento. O homem conseguia impedir a jovem de sair de casa sem ele porque se aproveitava das limitações mentais da mulher.

O preso deve responder pelo crime de sequestro qualificado, com pena de até cinco anos de prisão. Ele foi encaminhado para o presídio de Rio Verde.