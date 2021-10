Homem é preso suspeito de seduzir idosas para aplicar golpe

A prisão ocorreu após denúncia de uma das idosas. Somando os valores de todas as vítimas, o homem conseguiu mais de R$ 320 mil

Um homem foi preso e confessou à Polícia Civil ter seduzido idosas para aplicar golpes. O caso ocorreu em Goiás e o homem foi preso nessa terça-feira (19.) Segundo investigações, o homem teria saído do Rio de Janeiro, onde mora, para roubá-las em Caldas Novas e Morrinhos.

A prisão de Israel Ramos Morais, de 45 anos, ocorreu após denúncia de uma das idosas. Somando os valores de todas as vítimas, o homem conseguiu mais de R$ 320 mil.

Segundo a idosa de 63 anos, ela teria conhecido Israel há três meses, quando ele apareceu querendo comprar a casa dela em Caldas Novas. De acordo com o boletim de ocorrência, os roubos teriam ocorrido nos dias 13 e 18 de outubro.

Ainda de acordo com a idosa, o homem que teria começado os flertes. Após algum tempo, os dois começaram um relacionamento, onde Israel prometia que se casaria com ela e que se mudariam para o Rio de Janeiro.

O homem teria, então, feito a idosa vender a casa dela por R$ 145 mil, além de ter realizado diversas transferências para diversas pessoas, totalizando cerca de R$ 12 mil, e financiado um carro no valor de R$ 56 mil no nome dela.

Além desse crime, Israel teria cometido outro semelhante em agosto em Morrinho, também no Goiás. Segundo registros da PCGO, ele teria enganado uma senhora de 73 anos, começando a namorar com ela pela internet e se mudado para a casa dela ao sair do RJ.

Nesse período, o homem teria ficado na casa da idosa por cerca de dois meses, onde vendeu o imóvel dela em troca de R$ 113 mil, um carro e um lote na cidade, além de ter pego os cartões e senhas dela.