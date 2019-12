PUBLICIDADE 

Homem é preso suspeito de se passar por veterinário para cortar orelhas de pitbull

Animal foi resgatado quando já estava anestesiado, próximo do procedimento começar

Nesta segunda-feira (23), um homem foi preso suspeito de se passar por médico veterinário para cortar orelhas de pitbulls. De acordo com a polícia, o suspeito, que é lutador de jiu-jitsu, foi preso em flagrante enquanto fazia um procedimento em um animal.

O corte das orelhas de pitbull é proibido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). O cachorro foi resgatado e levado anestesiado do local. As orelhas deste animal não chegaram a ser cortadas.

De acordo com a polícia, apesar do procedimento ter sido iniciado pelo suspeito, o cachorro está bem de saúde.Os policiais apreenderam no local materiais que eram utilizados pelo suspeito nos procedimentos cirúrgicos, como instrumentos e anestésicos.

O homem recebeu voz de prisão por exercício ilegal de profissão e maus tratos a animais. O caso ocorreu em Paranaguá-PR.