Homem é preso suspeito de roubar, estuprar e morder vizinha

Um homem foi preso sob suspeita de roubar, agredir e estuprar uma vizinha. De acordo com a Polícia Civil, o agressor teria arrancado parte do lábio da vítima com uma mordida.

O crime ocorreu em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no último dia 14. De acordo com a polícia, o homem teria invadido a casa da vizinha e pedido dinheiro para comprar drogas. Em seguida, o suspeito estuprou e agrediu a vítima, além de ter roubado o celular dela.

Outras ocorrências de lesão corporal envolvendo o acusado e a vítima estavam registradas na delegacia da Polícia Civil. De acordo com os investigadores, a mulher chegou a manter um relacionamento, que terminou há cerca de sete anos, com o vizinho.

Os policiais entraram com um pedido de prisão preventiva contra o suspeito. Ele chegou a ser considerado foragido, mas foi encontrado e detido nesta terça-feira (19). O homem alega que estava embriagado e que se arrepende do crime.