Homem é preso suspeito de matar namorada a facadas e marteladas

Segundo a polícia, ao ver a mãe no quarto dela, com o pescoço cortado, o filho da vítima saiu da casa e pediu ajuda a pessoas que participavam de um velório. Os Policiais militares chegaram até o homem por meio de uma denúncia anônima. Ao chegar no quarto da vítima, a polícia se deparou com o corpo caído ao lado da cama, com um corte profundo no pescoço, e grande quantidade de sangue espalhado sobre o piso e no corpo da vítima. Caso ocorreu em Fátima do Sul, a 239km de Campo Grande.