Homem é preso suspeito de matar mulher a pedradas na frente da filha

Um homem foi preso suspeito de matar a pedradas uma mulher de 36 anos, na localidade de Pacheco, zona rural de São João do Jaguaribe, no interior do Ceará. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (18), na frente da filha do casal. A criança, de cinco anos, não ficou ferida.

A prisão foi feita pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) de Limoeiro do Norte. O suspeito foi encaminhado à Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde prestará depoimento sobre o caso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o corpo de Synara Souza foi localizado próximo a uma estrada, com lesões decorrentes de um objeto contundente.

Além de Synara Souza, pelo menos outras 13 mulheres foram assassinadas no Ceará somente neste ano.