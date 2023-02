Homem é preso suspeito de matar irmão a facadas após briga por caso amoroso

Os irmãos tiveram uma discussão e, depois da briga, o suspeito desferiu golpes de faca

Siloney Teixeira da Silva, 25 anos, foi preso após suspeita de assassinar a facadas o irmão, Jesiney Teixeira da Silva, de 23 anos, no domingo (12), na Rodovia de Novo Airão, interior do Amazonas. De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o crime teria sido motivado por uma caso amoroso.

Segundo o relatório do Centro Integrado de Operações (Ciops), os irmãos tiveram uma discussão e, depois da briga, o suspeito desferiu golpes de faca em Jesiney.

A Rede Amazônica apurou que a briga teria sido motivada por um relacionamento que ambos tinham com a mesma pessoa.

Siloney foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) investiga o caso.