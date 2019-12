Homem é preso suspeito de matar ex-namorada a facadas 

PUBLICIDADE 

Uma mulher de 34 anos foi assassinada a facadas nesta quinta-feira (19). De acordo com a polícia, o ex-companheiro dela é o suspeito do crime.

Segundo o pai da vítima, a filha Andréia Cristina de Oliveira foi chamada ao portão de casa pelo ex, Júlio Martins Silva, de 46 anos, que não se conformava com o fim do relacionamento.

Quando Andréia chegou perto, foi esfaqueada no peito e nas mãos. O suspeito fugiu em carro que era do casal, que foi abandonado em um viaduto. Os policiais encontraram o veículo vazio e com manchas de sangue.

O Samu foi acionado e constatou a morte da vítima. O corpo dela foi encaminhado ao IML. O caso ocorreu em Nova Lima-MG.