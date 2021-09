Homem é preso suspeito de matar esposa e ocultar corpo

O caso aconteceu em São Miguel do Araguaia e o corpo da vítima foi encontrado carbonizado

Na segunda-feira (6), a Polícia Civil de Goiás prendeu um homem, de 61 anos, suspeito de matar e ocultar o cadáver da companheira, de 31 anos.

O caso aconteceu em São Miguel do Araguaia e o corpo da vítima foi encontrado carbonizado, dentro de um saco de lixo, na fazenda do suspeito, zona rural da Novo Planalto, no último dia 27.

Capturado, o suspeito foi encaminhado à unidade prisional de Porangatu, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Com informações da Polícia Civil do Goiás