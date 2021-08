Homem é preso suspeito de matar companheira

De acordo com familiares da vítima, havia um histórico de brigas entre o casal e o suspeito já havia ameaçado atear fogo na companheira

Na segunda-feira (30), um homem foi preso em flagrante suspeito de matar a companheira. O caso aconteceu no distrito de Florestal, em Jequié (BA).

De acordo com a polícia local, o corpo da vítima foi encontrado com diversos ferimentos por queimadura. O crime teria ocorrido no imóvel onde o casal morava.

A vítima foi identificada como Eliane Santana dos Santos, localizada sem roupas e com um dos olhos machucado. Partes da pele dela foram encontradas em três lugares da casa.

A polícia desconfia que a mulher tenha sido atingida pelo fogo em um cômodo e arrastada para outro lugar. Foi constatado que o corpo foi higienizado antes de ser encontrado.

Aos policiais, o homem contou que consumiu bebida alcoólica com a vítima, no dia do caso, e que ele foi dormir primeiro. Disse ainda que acordou ao lado do corpo.

