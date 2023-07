Homem é preso suspeito de matar cadela de estimação no CE

Uma testemunha confirmou o ato cometido pelo homem contra a cadela e relatou ter sido alvo de injúrias e ameaças por parte do suspeito

Na última segunda-feira (24), um homem de 29 anos foi detido na localidade de Sítio Conceição I, zona rural da cidade de Guaraciaba do Norte, no interior do Ceará, sob suspeita de matar sua própria cadela de estimação.

A denúncia da morte do animal chegou até a Polícia Militar, e militares da 1ª Companhia Independente do 3º Comando Regional prontamente se dirigiram ao endereço do suspeito.

Identificado como Marcelo Rodrigues Lemos, tutor da cadela, o homem foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Tianguá, onde enfrentou acusações formais por maus-tratos a animais, injúria e ameaça. As autoridades agiram prontamente para garantir a punição do agressor e proteger a comunidade, bem como criar um precedente contra atos de crueldade contra animais no estado.