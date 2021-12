Homem é preso suspeito de matar cadela da namorada

De acordo com o delegado Luziano Carvalho, o preso aparece numa câmera de segurança levando o corpo do animal para um lote baldio em frente a casa dele

Em Goiânia (GO), um homem foi preso por maus-tratos suspeito de matar a cadela da namorada com uma pancada de vassoura.

De acordo com o delegado Luziano Carvalho, o preso aparece numa câmera de segurança levando o corpo do animal para um lote baldio em frente a casa dele.

O caso aconteceu na segunda-feira (6). O homem contou para a namorada que a cachorra, da raça shih-tzu, tinha fugido de casa e ainda ajudou a procurar o animal pela vizinhança, mesmo depois de ter jogado o corpo fora.

“Ele fala que deu uma pancada com um cabo de vassoura. Ela correu e entrou debaixo da cama e quando foi ver ela já estava morta. Segundo o homem, foi um momento de fúria, mas que ele não quis matar a cachorra”, contou o delegado.

A namorada só descobriu a verdade após ver as imagens da câmera de segurança e encontrar o corpo do animal no mato.

Conforme o delegado, a mulher chamou a polícia e o namorado até ficou esperando a chegada dos policiais.