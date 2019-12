Homem é preso suspeito de matar adolescente de 15 anos com quem mantinha caso 

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (19), um homem foi preso suspeito de matar uma adolescente de 15 anos a golpes de faca. De acordo com a polícia, o homem confessou o crime e disse que matou a vítima após ela ameaçar contar para a esposa dele, que está grávida, o caso que mantinha com ele há seis meses.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima, identificada como Vanusa Silva Lima, bebia com Vandinilsom Carvalho de Souza em um bar quando o homem chamou a adolescente para um terreno baldio.

Ao chegarem no terreno, Vandinilsom pediu para que a garota esperasse no local enquanto ele ia pegar um isqueiro em casa. Na volta, o homem apareceu com uma faca e esfaqueou a adolescente, segundo a polícia.

O corpo da menina foi encontrado por populares no terreno. A polícia foi acionada, fez rondas pelo local e encontrou o suspeito na casa de uma tia, perto ao local do crime.

De acordo com a polícia, ele estava se preparando para fugir e usava uma bermuda com respingos de sangue da vítima quando foi preso.

O caso ocorreu em Nova Viçosa-BA e será investigado como feminicídio. O corpo da jovem foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica da região.